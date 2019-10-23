Пострадавший пешеход рассказал об аварии в Петербурге

Петербургское ГИБДД нашло виновника аварии с участием пешеходов Подробнее

В настоящий момент молодой человек госпитализирован в шоковом состоянии. Он получил ушибы и порезы. Пострадавший видел, как девушка сильно ударилась головой о машину.

Он также сообщил, что авария произошла из-за водителя, который пересекал перекресток на красный сигнал светофора. Однако впоследствии он уверял, что ехал на зеленый свет. Очевидец сообщил, что автомобиль двигался со скоростью более 60 км/ч и не пытался затормозить. ГИБДД Санкт-Петербурга уже нашло виновника аварии.