01 сентября 2023, 18:27
Пострадавший от взрыва в доме на северо-западе Москвы умер в больнице
«112»: раненый при взрыве в доме на улице Мещерякова в Москве умер в больнице
Двадцатилетний молодой человек, в руках которого взорвалась граната в доме в районе Покровское-Стрешнево в Москве, умер в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Соседи сообщили журналисам, что погибший жил в квартире с родственниками, но в момент взрыва дома их не было.
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Взрыв в доме на улице Мещерякова прогремел днем 1 сентября. Молодому человеку оторвало руку. Кроме того, он получил осколочные ранения в живот. Как именно боеприпас оказался у него, будут устанавливать правоохранители.
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