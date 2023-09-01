Происшествия 01 сентября 2023, 18:27 Пострадавший от взрыва в доме на северо-западе Москвы умер в больнице «112»: раненый при взрыве в доме на улице Мещерякова в Москве умер в больнице

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Двадцатилетний молодой человек, в руках которого взорвалась граната в доме в районе Покровское-Стрешнево в Москве, умер в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Соседи сообщили журналисам, что погибший жил в квартире с родственниками, но в момент взрыва дома их не было.

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Взрыв в доме на улице Мещерякова прогремел днем 1 сентября. Молодому человеку оторвало руку. Кроме того, он получил осколочные ранения в живот. Как именно боеприпас оказался у него, будут устанавливать правоохранители.

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