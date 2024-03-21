Происшествия 21 марта 2024, 09:22 Пострадавший от взрыва мальчик во Владивостоке нашел опасное устройство в лесу Раненый взрывным устройством подросток во Владивостоке нашел его в лесу Пресс-служба прокуратуры Приморского края

Читать 360tv в

Во Владивостоке мальчик получил серьезные ранения из-за неосторожного обращения со взрывным устройством. Он рассказал, что нашел опасный предмет в лесу, сообщило РИА «Новости».

«(Мальчик) говорит, что нашел в лесу», — процитировало агентство источник в правоохранительных органах.

Реклама

Собеседник издания уточнил, что полиция приступила к проверке версии пострадавшего. Взрывное устройство передали на экспертизу.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края подтвердили, что вечером 20 марта в подъезде дома № 25 на улице Часовитина около лифта на 12 этаже из-за неосторожного обращения подростка с огнеопасным предметом случилось возгорание, которое повредило оконный проем на лестничной площадке.

Самого мальчика увезли в больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь. Журналисты РИА «Новости» уточнили, что у пострадавшего сильно рассечена рука и бок.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 13-летнего жителя Красноярского края уличили в лжеминировании около 20 объектов. За это подросток получал деньги от третьих лиц.