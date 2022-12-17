Происшествия 17 декабря 2022, 10:10 Пострадавший от взрыва газа дом в Нижневартовске отдадут под снос Глава Нижневартовска Кощенко: разрушенный при взрыве газа дом вряд ли смогут восстановить

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Пятиэтажку в Нижневартовске, где 4 декабря произошел взрыв газа, скорее всего, придется снести. Таковы предварительные данные экспертизы, окончательное заключение будет в конце декабря, рассказал в Telegram-канале глава города Дмитрий Кощенко.

Он также показал кадры встречи властей с жильцами разрушенного дома № 6А на улице Мира.

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«Прямо сейчас проходит встреча с жильцами дома, где произошло частичное обрушение межпанельных перекрытий. Главная тема — экспертиза», — сообщил мэр Нижневартовска.

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О том, что здание подлежит сносу, говорится в предварительной справке о состоянии конструктивов дома. Ее выдали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС.

Жертвами взрыва газа в Нижневартовске стали шесть человек. Как писало Nation News, семьям погибших выплатят по миллиону рублей.