Происшествия 15 сентября 2023, 00:09 Пострадавший от взрыва дом в Дагестане построили незаконно ГУ МЧС России по Дагестану

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Загоревшийся после взрыва газа многоэтажный жилой дом в поселке Семндер построили незаконно. Здание в эксплуатацию не вводили, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Махачкалы.

«Дом построили незаконно, самострой. Он не введен в эксплуатацию», — заявили местные власти.

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Многоквартирный жилой дом загорелся после взрыва газа в пригороде Махачкалы. Хлопок произошел в квартире на четвертом этаже, после этого пламя начало стремительно распространяться по этажам.

Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 70 человек и спасли 10 жильцов. Сейчас пожар локализовали. В результате ЧП пострадавших и жертв нет.

В тушении пожара участвовали 87 человек и 27 единиц пожарно-спасательной техники. Прокуратура Дагестана назначила проверку в связи со взрывом газа.