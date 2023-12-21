Происшествия 21 декабря 2023, 11:05 Пострадавший от упавшего с крыши льда в Люберцах умер в реанимации Shot: умер мужчина, на которого с военкомата в Люберцах упала глыба льда РИА «Новости»

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В реанимации умер один из четырех пострадавших от падения льда с крыши военкомата в Люберцах. Мужчина получил серьезные травмы позвоночника, сообщил Telegram-канал Shot.

Источник заявил, что погибшему 34 года. Упавшая с крыши наледь сломала ему позвоночник в районе поясницы. Около пяти часов утра 21 декабря мужчина умер в реанимации, не приходя в сознание.

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В общей сложности пострадали четыре человека. Кроме мужчины в больницу в состоянии средней степени тяжести с травмой головы увезли женщину. Еще два человека от госпитализации отказались.

Лед упал на очередь в военкомат на Октябрьском проспекте 20 декабря. Видео с места происшествия показал Следком, который организовал процессуальную проверку. Соблюдение требований к качеству и своевременности уборки крыши здания оценит прокуратура Подмосковья.