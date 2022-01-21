Пострадавший от покупателя кассир в Петербурге пожаловался на головные боли

Кассир петербургского супермаркета Геннадий Шевелев, в которого посетитель кинул банку со сметаной, пожаловался на головную боль. Как он рассказал «360», нападавшего до сих пор не нашли.

«Шея болит, голова раскалывается», — описал Шевелев свое состояние. При этом он уже вышел на работу.

Случай произошел 19 января.

«Покупатель подошел на кассу, я попросил надеть маску. Я при этом пробил ему две покупки, он начал нецензурно выражаться в отношении меня. Сказал: „Ты чего вообще? Я ходил сюда без маски и буду ходить“», — вспомнил кассир.

После этого Шевелев все же предложил клиенту маску, но тот отказался. Тогда сотрудник магазин заявил, что не будет обслуживать покупателя.

«И все. На долю секунды я отвернулся, и мне прилетает банка сметаны, банка была большая, 400-граммовая. Поцарапал мне шею, у меня пошла кровь, и мне вызвали скорую», — добавил собеседник «360»,

Сам виновник произошедшего ушел из магазина. Это был мужчина 35-40 лет, он являлся постоянным посетителем супермаркета.

Шевелев рассказал, что вызвал полицию и хотел написать заявление на покупателя, но в итоге отказался от этой идеи. Дело в том, что стражи порядка не хотели принимать жалобу, поскольку у него не было петербургской прописки. Однако после того, как пострадавший сообщил о случившемся в соцсетях, сотрудники МВД сами к нему обратились и сказали: «Мы его найдем, не переживайте». Пока нападавший не задержан.