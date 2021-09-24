Пострадавший на Эльбрусе альпинист рассказал о своем состоянии

Альпинист Дмитрий Парахин из Екатеринбурга, пострадавший при восхождении на Эльбрус, рассказал «360» о своем самочувствии. По словам молодого человека, с ним все в порядке.

«Все отлично, но пока сейчас не могу говорить», — сказал Дмитрий.

В Кабардино-Балкарии прокуратура организовала проверку по факту гибели альпинистов при восхождении на Эльбрус. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру РФ сообщило РИА «Новости».

Прокуратура КБР начала проверку качества оказания услуг туристам, которые принимали участие в походе. По итогам будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за организацию, и при необходимости примут меры прокурорского реагирования.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Группа альпинистов, принимавших участие в восхождении на Эльбрус в четверг, попросила о помощи после ухудшения погодных условий. Они взошли на высоту 5400 метров. В составе группы были 20 человек: 16 участников и четыре гида. Пять человек погибли. В больницы доставили 14 пострадавших.