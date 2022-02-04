Пострадавший из-за взрыва газа в Нижнем Новгороде получил ожоги 80% тела

Нижегородские следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после взрыва газа в доме на проспекте Ленина. Об этом сообщила пресс-служба главка областного СК.

По данным ведомства, взрыв произошел на пятом этаже панельного дома на проспекте Ленина вечером в четверг, 3 февраля. Пострадал 46-летний мужчина. С ожогами 80% тела его увезли в больницу.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия: проводят осмотр пострадавшего помещения и устанавливают все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе правительства Нижегородской области уточнили, что еще одной пострадавшей при взрыве газа стала местная жительница. Прибывшие на место врачи диагностировали у нее гипертонический криз. Помощь ей оказали на месте, от госпитализации женщина отказалась.

По поручению губернатора региона Глеба Никитина на место происшествия выехал его заместитель Петр Банников. Там организовали штаб по ликвидации последствий взрыва. Также глава области дал поручение своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять под контроль лечение пострадавшего при взрыве.

В региональном управлении МЧС сообщили, что взрыв выбил окна и повредил межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции повреждения не получили. Из дома эвакуировали 13 человек, в том числе двоих детей.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что всех жителей разместят в здании местной школы, при необходимости их переселят в гостиницу. Он подчеркнул, что сейчас важно обеспечить людей крышей над головой, чтобы они не оставались на улице. Организацией социальной помощи жителям пострадавшего дома займется служба соцзащиты Ленинского района.

По данным СМИ, причиной взрыва в нижегородской пятиэтажке стала попытка местного жителя самостоятельно установить газовую плиту. Именно его действия привели к детонации газовоздушной смеси.