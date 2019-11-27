Пострадавших в столкновении легковушки с автобусом в Луге госпитализировали в тяжелом состоянии

По предварительным данным, отечественная легковушка под управлением водителя 1997 года рождения выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автобусом «ПАЗ», которым управлял водитель 1957 года рождения.

Водитель и пассажир «ВАЗа» госпитализированы в тяжелом состоянии.

Проводится проверка обстоятельств происшествия.