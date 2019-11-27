Пострадавших в столкновении легковушки с автобусом в Луге госпитализировали в тяжелом состоянии
Днем 26 ноября в Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ — 2114» и автобуса «ПАЗ». Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По предварительным данным, отечественная легковушка под управлением водителя 1997 года рождения выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автобусом «ПАЗ», которым управлял водитель 1957 года рождения.
Водитель и пассажир «ВАЗа» госпитализированы в тяжелом состоянии.
Проводится проверка обстоятельств происшествия.