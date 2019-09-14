Пострадавших в ДТП под Ярославлем доставили в несколько больниц

«Пострадавшие направлены в больницу СМП имени Соловьева, там находятся пассажиры автобуса с переломами и тяжелыми травмами. В областную больницу доставлены с повреждениями сосудов и неврологические пациенты, в детскую областную больницу доставлен восьмилетний пациент с рваной раной уха. В Гаврилов-Ямской больнице осмотрены часть пациентов», — рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Ярославской области Ольга Силина.

По ее словам, угрозы жизни ребенка нет. Тех пациентов, которых осмотрели в районной больнице, не госпитализировали, их состояние опасений не вызывает.

Очевидцы подтвердили, что в больницу имени Соловьева прибыли не менее восьми карет скорой. Медучреждение работает в усиленном режиме, у больницы дежурит полиция.

Столкновение рейсового автобуса «ПАЗ» и фуры MAN произошло в 11:00 на 20-м километре автотрассы Ярославль — Заячий холм — Иваново. По различным сведениям, погибли как минимум семь человек, еще 28 пострадали в аварии.