Пострадавших в аварии под Владимиром отвезли в реанимацию

Двух пострадавших в автобусной аварии под Владимиром отправили в реанимацию. Трое других находятся в стационарных отделениях. Эту информацию сообщили РИА «Новости» сотрудники больницы скорой помощи.

«Двое тяжелых в реанимации… остальные по отделениям», — сказали в больнице.

Автобус марки Mercedes, перевозящий пассажиров, попал в смертельное ДТП 21 октября на трассе под Владимиром. Он въехал в стоящий на обочине грузовик Scania. В результате аварии четыре человека скончались, еще шесть пострадали.

Столкновение произошло примерно в три часа ночи по московскому времени на автодороге М-7 «Волга».

На место происшествия приехали сотрудники спецслужб. Детали происшествия устанавливаются. Предварительно известно, что сам водитель автобуса погиб. Скорее всего, перед происшествием он заснул за рулем, что и стало причиной столкновения. Автобус двигался в направлении Нижнего Новгорода, но был не рейсовый. В нем находились 10 человек, среди которых не было детей.

Травмированных пассажиров отвезли во Владимирскую больницу «Красный Крест».