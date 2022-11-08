Пострадавших с места крушения вертолета под Костромой эвакуировали | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 21:18 Пострадавших с места крушения вертолета под Костромой эвакуировали ГУ МЧС: четверых пострадавших эвакуировали с места падения МИ-2 в Костромской области Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Спасатели эвакуировали четверых пострадавших с места крушения вертолета МИ-2 в Костромской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В результате падения вертолета Ми-2 пострадали четыре человека. Травмы получили два фельдшера и два пилота. На месте падения воздушного судна работают пять бригад скорой помощи.

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Также сообщается, что состояние пострадавших в результате аварийной посадки вертолета Ми-2 врачи оценивают как тяжелое. Первого пострадавшего — пилота вертолета — доставили в Городскую больницу Костромы.

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«На протяжении полутора часов были проведены поисковые мероприятия. Вертолет обнаружен. Последняя информация: четверо человек — это пилоты и фельдшеры, — живы. Сейчас происходит эвакуация четвертого выжившего», — написал губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

Также глава региона напомнил, что погиб пациент, которого эвакуировали из Шарьи. Сейчас причины гибели мужчины не известны. Его увозили из Шарьи в тяжелом состоянии инфаркта миокарда, отметил Ситников.

Вертолет Ми-2 упал в Костромской области во время выполнения захода на посадку. Воздушное судно потерпел крушение примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино. Травмы получили два фельдшера и два пилота.