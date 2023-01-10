Происшествия 10 января 2023, 11:01 Пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО перевезут в больницу на вертолете Семерых пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО доставят в больницу на вертолете Пресс-служба Следственного комитета

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Трое пострадавших из-за жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) с разрешения врачей отправились домой, еще семь человек доставят вертолетом в больницу из амбулатории поселка Каратайки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Вылетели в 08:16 и 08:24 два вертолета с реаниматологами на борту. Эвакуировать пострадавших будут вертолетом», — заявили в пресс-службе.

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Там добавили, что утром 10 января состояние одного человека оценивается как крайне тяжелое, трех — как тяжелое, четырех — как средней степени тяжести, еще трех — как удовлетворительное, их отпустили домой.

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Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил 10 января траурным днем в регионе. Он подчеркнул, что власти окажут семьям погибших и пострадавших необходимую помощь.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку 9 января в 10 километрах от поселка Каратайка (НАО). Всего на борту находились 10 человек, двое — пилот и пассажирка — погибли.