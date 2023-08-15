Происшествия 15 августа 2023, 07:32 Пострадавших при взрыве в Махачкале эвакуируют на Ил-76 в Москву МЧС России отправило в Махачкалу спецборт для эвакуации пострадавших от взрыва

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Самолет Ил-76 с оборудованием для транспортировки больных вылетел в Махачкалу, чтобы эвакуировать пострадавших при взрыве на АЗС. Об этом сообщило МЧС России.

В столицу Дагестана вылетел спецборт для санитарной эвакуации пострадавших. Ил-76 оснастили медицинскими модулями для перевозки пострадавших от взрыва в медучреждения Москвы. Помощь на месте окажут врачи отряда «Центроспас», специалисты Минздрава России и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России, которые тоже отправились к месту ЧП.

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Пожар с последующим взрывом произошел на АЗС в Махачкале 14 августа. К утру спасатели продолжили разбор завалов и поиск пострадавших с участием кинологических расчетов. МЧС России подтвердило гибель 27 человек. В общей сложности пострадали 102 жителя.

Очевидцы заявили о нескольких взрывах. Местный житель рассказал «360», что чудом не заехал на АЗС в момент взрыва — помешала пробка на дороге.