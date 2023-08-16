Происшествия 16 августа 2023, 03:17 Пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане доставили в Раменское ТАСС: 16 пострадавших при взрыве в Махачкале прибыли в Раменское спецбортом МЧС РИА «Новости»

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Самолет Ил-76 МЧС России с 16 пострадавшими в результате взрыва на АЗС в Дагестане приземлился в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций.

«Самолет в 02:30 по Москве совершил посадку в аэропорту Жуковский», — рассказали в МЧС.

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Взрыв и пожар на автозаправочной станции в Махачкале произошел вечером в понедельник, 14 августа. В результате ЧП погибли 35 человек, более 60 получили ранения.

Во вторник вечером следователи осмотрели место взрыва и выдвинули несколько версий о причинах пожара. Среди них — нарушение хранения химических удобрений с пожароопасными характеристиками.

Правоохранительные органы завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Вторник, 15 августа, в Дагестане объявили днем траура по погибшим при взрыве на АЗС.