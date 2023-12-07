Происшествия 07 декабря 2023, 23:15 Пострадавших при стрельбе в Брянске детей отправят в Москву на лечение Губернатор Богомаз: раненых в Брянске детей отправят в Москву спецбортом Unsplash

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Двоих детей, пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии, решили отправить в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.

Глава региона посетил вместе со специалистами Минздрава России детскую областную больницу, где находятся пострадавшие дети. По его словам, брянские медики оказали им всю необходимую медицинскую помощь, поэтому жизни ребят ничего не угрожает.

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Богомаз заявил, что в Брянск по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко прибыл спецборт с медицинским модулем.

«Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое», — уточнил губернатор.

Пострадавших детей отправят в Российскую детскую клиническую больницу.

Богомаз отметил, что еще трое ребят находятся в удовлетворительном состоянии. Они тоже получили квалифицированную помощь врачей. Помимо этого, с пострадавшими и их семьями работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России.

Утром в четверг, 7 декабря, в гимназии № 5 произошла стрельба. Восьмиклассница принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого открыла огонь по одноклассникам. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять получили ранения.