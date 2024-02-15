Происшествия 15 февраля 2024, 09:08 Пострадавших при пожаре в нежилом здании «Известия-холл» в Москве не обнаружили Люди не пострадали при пожаре в реконструируемом здании «Известия-холл» в Москве Фото: Telegram-канал «Iphone 7» / Соцсети

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В ходе пожара, произошедшего в нежилом реконструируемом здании «Известия-холл» на Пушкинской площади, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство уточнило, что точную причину произошедшего возгорания установят в результате пожарно-технической экспертизы.

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Кроме того, на месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует представитель Тверской межрайонной прокуроры Николай Чекашкин.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — рассказали в пресс-службе.

Ранее «Газель» взорвалась на проезжей части в центре Москвы. Причина произошедшего пока неизвестна.