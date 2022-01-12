Пострадавших при пожаре в доме престарелых в Пушкине выпишут в ближайшие 2 дня

Людей, которые пострадали при пожаре в доме престарелых в Пушкине, должны выписать уже в ближайшие сутки-двое. Об этом «360» сообщил заместитель главврача Московской областной больницы имени профессора Розанова по медицинской части, кандидат медицинских наук Александр Аверин.

«Их состояние расценивается как средней тяжести, но за счет основных заболеваний. Все пациенты в ближайшие сутки-двое будут выписаны из стационара, активно этим сейчас занимаются Министерство здравоохранения и Министерство социального развития [Московской области]», — сказал Аверин.

По его словам, всего в больницу поступили 55 человек.

«Это 44 постояльца пансионата и 11 сотрудников», — добавил он.

Замглавврача отметил, что благодаря слаженной работе сотрудников пансионата и всех оперативных служб эвакуация была проведена на самом высоком уровне, никто из пострадавших не пострадал от огня и не получил отравления продуктами горения.

Пожар в доме престарелых в Пушкине произошел по адресу улица Школьная, 41Б, 11 января, в 16:37. Огонь охватил 450 квадратных метров, полностью справиться с пламенем удалось через несколько часов.