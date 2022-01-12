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    12 января 2022, 12:51

    Пострадавших при пожаре в доме престарелых в Пушкине выпишут в ближайшие 2 дня

    Замглавврача Аверин сообщил, когда выпишут пострадавших в доме престарелых в Пушкине

    Дарья Новая, Наза Салех Захи

    Людей, которые пострадали при пожаре в доме престарелых в Пушкине, должны выписать уже в ближайшие сутки-двое. Об этом «360» сообщил заместитель главврача Московской областной больницы имени профессора Розанова по медицинской части, кандидат медицинских наук Александр Аверин.

    Пострадавших при пожаре в доме престарелых в Пушкине выпишут в ближайшие 2 дня

    «Их состояние расценивается как средней тяжести, но за счет основных заболеваний. Все пациенты в ближайшие сутки-двое будут выписаны из стационара, активно этим сейчас занимаются Министерство здравоохранения и Министерство социального развития [Московской области]», — сказал Аверин.

    По его словам, всего в больницу поступили 55 человек.

    «Это 44 постояльца пансионата и 11 сотрудников», — добавил он.

    Замглавврача отметил, что благодаря слаженной работе сотрудников пансионата и всех оперативных служб эвакуация была проведена на самом высоком уровне, никто из пострадавших не пострадал от огня и не получил отравления продуктами горения.

    Пожар в доме престарелых в Пушкине произошел по адресу улица Школьная, 41Б, 11 января, в 16:37. Огонь охватил 450 квадратных метров, полностью справиться с пламенем удалось через несколько часов.