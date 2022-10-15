Пострадавших при пожаре в автосервисе в Новой Москве госпитализировали в тяжелом состоянии | 360°

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15 октября 2022, 11:39

Пострадавших при пожаре в автосервисе в Новой Москве госпитализировали в тяжелом состоянии

Прокуратура сообщила о двух пострадавших в результате пожара в автосервисе в Новой Москве

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Два человека пострадали в результате пожара в автосервисе  на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы столичной прокуратуры.

Мужчин в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из московских больниц

На месте пожара работу экстренных служб и правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Новомосковского и Троицкого административных округов Александр Алисов.

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Утром в субботу стало известно, что загорелось здание автосервиса, пламя перешло на припаркованный рядом бензовоз, а также распространилось на прачечную и магазин продуктов, сообщил источник «360».

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Пресс-служба департамента транспорта  Москвы сообщала о перекрытии движения по улице Адмирала Корнилова.

Источник «360» в экстренных службах заявил, что к месту происшествия направят вертолеты, возгоранию присвоили ранг 1БИС. По его данным, владелец автосервиса сообщил, что внутри помещения могут находиться газовые баллоны.

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