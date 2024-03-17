Происшествия 17 марта 2024, 08:44 Пострадавших при ликвидации БПЛА в Ярославской области нет — губернатор Евраев: при ликвидации 4 БПЛА в Ярославской области никто не пострадал РИА «Новости»

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В результате отражения атаки четырех беспилотников в Ярославской области никто не пострадал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

«На месте их (БПЛА. — прим. ред.) падения разрушений и пострадавших нет. Сотрудники экстренных и специальных служб работают на месте происшествия», — написал он.

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Также Евраев поблагодарил все службы за боевую готовность.

Минувшей ночью и утром 17 марта дежурные средства ПВО сбили 35 беспилотников над несколькими регионами России. Над Ярославской областью, по данным ведомства, уничтожили четыре дрона. Самое большое количество БПЛА — 17 штук — сбили над Краснодарским краем.