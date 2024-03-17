17 марта 2024, 08:44
Пострадавших при ликвидации БПЛА в Ярославской области нет — губернатор
Евраев: при ликвидации 4 БПЛА в Ярославской области никто не пострадал
В результате отражения атаки четырех беспилотников в Ярославской области никто не пострадал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.
«На месте их (БПЛА. — прим. ред.) падения разрушений и пострадавших нет. Сотрудники экстренных и специальных служб работают на месте происшествия», — написал он.
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Также Евраев поблагодарил все службы за боевую готовность.
Минувшей ночью и утром 17 марта дежурные средства ПВО сбили 35 беспилотников над несколькими регионами России. Над Ярославской областью, по данным ведомства, уничтожили четыре дрона. Самое большое количество БПЛА — 17 штук — сбили над Краснодарским краем.
Беспилотники
ВСУ
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