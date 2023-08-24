Происшествия 24 августа 2023, 22:33 Пострадавших при ДТП в Калуге детей эвакуируют в больницу Минздрава России unsplash.com

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Двух детей, пострадавших при ДТП в Калуге, эвакуируют в детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России. Об этом рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Его слова привел ТАСС.

Как уточнил Кузнецов, госпитализированным пациентам провели телемедицинские консультации. У двоих детей выявили тяжелые сочетанные травмы и переломы конечностей. Одного ребенка прооперировали. Третий пострадавший 2019 года рождения находится в состоянии средней тяжести.

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«Принято решение об эвакуации двоих „тяжелых“ детей в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России после стабилизации их состояния и проведения повторной телемедицинской консультации», — заявил Кузнецов.

Он добавил, что четверо из шести взрослых, госпитализированных после аварии, находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло днем 24 августа в Калуге. По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Расследование дела по факту случившегося ведет Следственный комитет Калужской области.