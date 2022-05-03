Пострадавших от пожара в Мытищах разместят в гостинице

Возгорание жилого дома в Мытищах произошло днем 3 мая. РИАМО сообщило, что пострадавших от пожара временно разместят в гостинице.

Для жителей поврежденного дома подготовили 30 койко-мест. Глава городского округа Юлия Купецкая сообщила, что пока туда захотели переехать только 10 человек.

«Завтра мы с теми, кто переехал, будем уже определяться по дальнейшему проживанию. Либо они принимают решение о возвращении в свои квартиры, либо мы будем предоставлять жилые помещения из жилого фонда. Это будет зависеть от состояния квартир. В каком состоянии они будут после включения электричества и проведения всех обследований», — сказала она.

С жителями каждой пострадавшей от пожара квартиры будут разговаривать в индивидуальном порядке. Купецкая подчеркнула, что в доме не был проведен газ.

Ситуация уже находится на личном контроле губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Возгорание девятиэтажного дома на Олимпийском проспекте в Мытищах началось в квартире на четвертом этаже. На данный момент пламя удалось локализовать.

Пожар унес жизни трех мужчин. Еще 15 жителей отравились угарным газом. Один человек получил серьезные травмы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Региональный отдел прокуратуры выясняет все подробности произошедшего.