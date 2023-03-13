13 марта 2023, 02:43
«Пострадавших нет». Потоп в московском приюте с собаками устранили
Начальник КПП Елена рассказала, что при затоплении приюта никто не пострадал
Потоп в муниципальном приюте для животных в Краснопахорском поселении в Москве устранили. Об этом «360» сообщила начальник КПП приюта Елена.
Она отметила, что затопление было не сильным, обошлось без жертв.
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«Нет, пострадавших нет», — сказала Елена.
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Ранее источник «360» сообщил, что в приюте, где на данный момент насчитывается более тысячи собак, начался потоп. При этом животные находились в клетках, а владельцы приюта не успевали их спасти самостоятельно.
Почему произошло затопление, пока не сообщается. Подробности происшествия уточняются.
Животные
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