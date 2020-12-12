Пострадавших на нефтяном месторождении в НАО доставили в больницу

Пострадавших на нефтяном месторождении имени Требса в Ненецком автономном округе доставили в окружную больницу. Власти региона направили санавиацию и трех медиков для помощи пострадавшим.

«Пострадавших на месторождении имени Требса доставили в окружную больницу», — написал губернатор НАО Юрий Бездудный на своей странице в Instagram.

Он отметил, что ЧП на нефтяном месторождении имени Требса, где из-за разгерметизации рукава высокого давления погиб один и пострадали три человека, произошло на той скважине, где велись ремонтные работы. Выбросов нефти не зафиксировано.

«Чтобы помочь пострадавшим, мы направили санавиацию и трех медиков. Всем работникам будет оказана квалифицированная медпомощь», — заключил губернатор.

«По обстоятельствам происшествия прокуратурой Ненецкого округа организована проверка. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

На нефтяном месторождении имени Требса в субботу, 12 декабря, произошла разгерметизация рукава высокого давления. В результате погиб один человек трое получили ранения. По словам начальника департамента здравоохранения администрации округа Сергея Свиридова, двое в тяжелом состоянии, один — средней тяжести. Свиридов подчеркнул, что это пока только предварительная информация. Работа на скважине была остановлена.