Эксклюзив 06 апреля 2024, 12:50 Пострадавших из-за прорыва дамбы в Орске разместили в здании школы Появилось видео из школы, где разместили пострадавших от потопа в Орске

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Жителей, пострадавших из-за прорыва дамбы в Орске, временно разместили в здании школы. Видео с места появилось в распоряжении «360».

В пункте временного размещения находятся в том числе маленькие дети. Для людей организовали спальные места. В столовой пострадавших накормили горячим обедом: салатом, супом, вторым блюдом и компотом.

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По данным МЧС России на 09:45, спасатели и экстренные службы эвакуировали 711 человек, в том числе 210 детей. В пунктах временного размещения находятся 242 человека, среди них — 73 ребенка. На месте работают психологи.

Жительница Орска София, которая эвакуировалась с сестрой вечером 5 апреля, рассказала «360» о своих переживаниях за дом и город. Мать отвезла дочерей в ПВР в здании школы. София поделилась, что кормят людей хорошо, а спать было непривычно.

Следственный комитет после прорыва дамбы в Орске возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. В прокуратуре Оренбургской области заявили, что причиной случившегося стали несвоевременно принятые меры по содержанию сооружения.