Происшествия 15 мая 2023, 09:54 Пострадавших и погибших в результате удара ВСУ по Луганску не обнаружили Полковник Киселев: пострадавших и погибших при ударе ВСУ по Луганску, предварительно, нет Викимедиа

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В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску ракетой Storm Shadow англо-французского производства никто не пострадал. Предварительные данные в эфире телеканала «Россия 24» озвучил военный эксперт из Луганской Народной Республики полковник Виталий Киселев.

Он также рассказал, что в городе никто не паникует. Все службы работают в штатном режиме, дороги не перекрыты.

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ВСУ открыли огонь по Луганску утром 15 мая. Два взрыва зафиксировали в районе автовокзала. По словам бывшего посла ЛНР в России Родиона Мирошника, удар пришелся по зданию бывшего высшего авиационного училища штурманов. Он уточнил, что сейчас там находится жилая застройка.

Украинские войска используют ракеты Storm Shadow для удара по Луганску не в первый раз. Ранее они атаковали город с помощью этих снарядов 12 мая. Тогда пострадали семь человек, включая шестерых детей.