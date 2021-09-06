Пострадавшие в ДТП с участием мотоцикла в Забайкальском крае попали в больницу

ДТП с участием мотоцикла произошло в Карымском районе (Забайкальский край) на федеральной трассе А-350 «Чита - Забайкальск» 5 сентября. В результате пострадали пять человек. Двое из них до сих пор остаются в больнице. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на краевое министерство здравоохранения.

39-летний водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением на повороте. Пострадал сам мотоциклист и четыре его пассажира (они ехали в самодельном деревянном прицепе). Отмечается, что у водителя мотоцикла не было прав.

«По результатам осмотра два человека были госпитализированы в Краевую клиническую больницу. Их состояние оценивается ближе к удовлетворительному. Еще двое с легкими травмами отпущены домой», — рассказали в ведомстве.