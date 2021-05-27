Пострадавшие в ДТП с автобусом в Петербурге рассказали о своем состоянии

Получившая травму в аварии с автобусом в Санкт-Петербурге Рания Кошкина не помнит сам момент столкновения со столбом. Она рассказала «360», что чувствует себя неважно — у нее болят голова и все тело.

«Все тело болит, голова болит. <…> Головой ударилась с правой стороны. <…> Сам удар я не видела. Мы должны были на остановку подъехать. <…> Вылетела, не помню, голову разбила», — поделилась пострадавшая пассажирка.

Кошкина добавила, что в тот момент в автобусе ехала женщина с детской коляской. Ей после аварии помог молодой парень. По словам собеседницы, ребенок не пострадал. Еще одна пассажирка, Зайняк Дроздова, рассказала, что во время столкновения автобуса со столбом ударилась горлом об поручень и сильно травмировала подбородок.

«Подбородок мне зашили, горло сейчас будут лечить. У меня голос пропал», — с трудом сообщила женщина.

Утром 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина пассажирский автобус на скорости врезался в столб и повис на нем. Момент ДТП попал на видео. Прокуратура Красносельского района организовала проверку обстоятельств происшествия. Очевидец по имени Алишер ранее рассказал «360», что авария произошла из-за пешехода с ребенком, который переходил дорогу на красный свет. Он отметил, что водитель выкрутил руль, чтобы не сбить людей, и влетел в столб.