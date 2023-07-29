Происшествия 29 июля 2023, 11:48 Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат выплаты — Голубев Губернатор Голубев: пострадавшие при взрыве в Таганроге получат выплаты Print Screen видео / Телеканал «360»

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ВСУ нанесли ракетный удар по жителям Таганрога в Ростовской области. Пострадали 16 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале написал, что жители получат выплаты.

«Пострадавшие получат выплаты. На месте проводятся следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов», — заявил он.

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Киевский режим совершил террористическая атаку во второй половине дня 28 июля, запустив ракету по жилой инфраструктуре города. Российские системы ПВО обнаружили и перехватили в воздухе украинскую ракету, ее обломки упали в городе.

Эпицентр взрыва после падения пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Оказались повреждены кафе и минимум десять квартир в жилом доме. К счастью, обошлось без погибших.

Обломки упавшей в Таганроге ракеты попали на видео. Жительница пострадавшего от взрыва дома рассказала «360» подробности о произошедшем.

Россия оставила за собой право на жесткие меры в связи с ударом Украины по Таганрогу. Как отметили в МИД РФ, никакого военного смысла в ударе не было. ВСУ намеренно били по мирным гражданам. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН из-за нарушения ВСУ гумправа.