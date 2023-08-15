Происшествия 15 августа 2023, 13:17 Пострадавшие от взрыва дома Махачкалы восстановят за счет властей Минстрой Дагестана объявил об оценке ущерба пострадавших от взрыва домов РИА «Новости»

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Оценку ущерба пострадавших от взрыва домов Махачкалы даст специальная комиссия, созданная Министерством строительства Дагестана. В нее вошли 20 специалистов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выехавшая на место комиссия даст оценку степени ущерба и определит первые шаги, необходимые для восстановления пострадавших строений.

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Прогремевший в ночь на вторник, 15 августа, взрыв на АЗС на окраине Махачкалы полностью разрушил станцию и серьезно повредил частные жилые дома, расположенные рядом. В ходе разбора завалов спасатели достали тела пяти погибших.

Общее количество жертв происшествия составило 35 человек, ранения различной степени тяжести получили более 100 жителей и гостей города. Лечение в больницах продолжат 63 пациента, из которых состояние 11 врачи оценили как тяжелое.

Несколько человек числятся пропавшими без вести. Минздрав Дагестана призвал близких родственников людей, которых пока не нашли, сдать образцы для проведения генетических экспертиз для установления личностей неопознанных погибших.