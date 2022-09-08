Пострадавшие от тайфуна приморцы получили продукты и газовые печки | 360°

Происшествия 08 сентября 2022, 09:45 Поделиться Telegram

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Viber Пострадавшие от тайфуна приморцы получили продукты и газовые печки МЧС России доставило двумя вертолетами гумпомощь жителям Приморья после тайфуна

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Спасатели на Ми-8 доставили в Приморье больше трех тонн гуманитарной помощи. Жители Лазовского, Ольгинского и Чугуевского районов пострадали от тайфуна, сообщило МЧС России.

Сильней всего пострадали жители Лазовского, Ольгинского и Чугуевского районов. Именно туда вылетели два вертолета Ми-8. Спасатели привезли местным жителям самое необходимое.

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«Населению передадут продукты питания, воду, хлеб, газовые печки. Кроме того, будет проведен мониторинг обстановки. В случае потребности гуманитарную помощь доставят в остальные муниципальные образования Приморского края», — рассказал начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю Роман Голубев.

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Погода ухудшилась 5 сентября, жители региона почувствовали первые проявления тайфуна «Хиннамнор».

В течение следующих двух дней усилился ветер, прошли дожди. Дома затопило, некоторые населенные пункты остались без электричества.

По данным на утро четверга в Приморье пострадало 19 населенных пунктов. Подтоплено 186 домов и 540 приусадебных участков, 26 мостов получили повреждения. Пострадали дороги, на 37 участках обнаружили переливы. Жители 33 населенных пунктов оказались отрезаны от Большой земли. Удалось спасти 96 человек.

Последствия тайфуна почувствовали на себе жители Сахалина. Там ветер повалил деревья и снес остановочный павильон.

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