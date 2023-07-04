Происшествия 04 июля 2023, 20:32 Пострадавшие от нападения Милашина и Немов продолжат лечение в Москве Омбудсмен Северной Осетии Цгоев сообщил о переводе Милашиной и Немова в Москву РИА «Новости»

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Получивших серьезные травмы после нападения в Грозном журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов отправятся из больницы Владикавказа в Москву. Об этом в беседе с ТАСС заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

Он пояснил, что получил эту информацию в ходе телефонной беседы с пострадавшим адвокатом.

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«Мне сообщил в ходе телефонного разговора Александр Немов, их планируется направить чартером в Москву сегодня», — заявил Цгоев.

Омбудсмен добавил, что предварительное медицинское обследование не обнаружило у журналистки и адвоката сотрясения мозга, но опасения врачей вызывает ножевое ранение ноги Немова. Сейчас пострадавшие находятся в больнице Владикавказа, куда их привезли из медцентра Беслана.

Цгоев отметил, что Немов не сообщил больше никаких деталей по перелету.

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов приехали в Грозный для присутствия на судебном заседании по вынесению приговора супруге бывшего судьи Верховного суда республики Зареме Мусаевой. Машину такси, на которой они отправились из аэропорта, остановили три автомобиля. Вышедшие оттуда мужчины напали на журналистку и адвоката, сильно их избили и повредили технику.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о случившемся уже доложили президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул, что речь идет о серьезном нападении, которое требует принятия срочных мер.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отдал приказ компетентным службам установить личности нападавших. Республиканский главк МВД начал проверку после нападения на Милашину и Немова. В ведомстве подчеркнули, что решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам работы.