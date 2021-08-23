Пострадавшие от лесных пожаров жители Самары получат помощь

Следственный комитет Самарской области начал проверку из-за пожаров в Борском районе. Там из-за сжигания травы в нескольких населенных пунктах сгорели десятки строений. Местные власти заявили, что выдадут пострадавшим материальную помощь. Об этом сообщил ОТР.

В настоящий момент пожарные тушат возгорания в национальном парке «Бузулукский бор» и на территориях, прилегающих к селу Немчанка. Верховой пожар, который захватил сосновый лес в Борском районе, удалось предотвратить.

Пожар в самом селе Немчанка удалось ликвидировать полностью. Однако там сгорели 16 строений, из них восемь жилых домов, шесть дачных домиков и два нежилых строения. Всех жителей экстренно эвакуировали. Благодаря оперативным действиям спасателей никто не пострадал. А вот в селе Гвардейцы получили ожоги три человека, их доставили в больницу.