Происшествия 06 августа 2023, 20:07 Пострадавшие от действий туркомпании 10 российских детей вылетели из Антальи в Москву ТАСС: группа пострадавших от действий туркомпании детей вылетела в Москву из Турции

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Пострадавшие от недобросовестных действий компании «Колибри» 10 российских детей вылетели в Москву. Еще двое отправятся в воскресенье в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщили в российском генконсульстве в Анталье.

«Рейс с детьми в Москву вылетел», — указали в диппредставительстве.

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Представитель генконсульства отметил, что группа детей отправилась в Россию в сопровождении вожатых.

О планируемом вылете 12 несовершеннолетних граждан РФ сообщило российское посольство в Анкаре.

На портале flightstats.com указали, что рейс «Аэрофлота» SU2147 отправился из Антальи в Шереметьево в 18:17 по московскому времени. Второй вылетит в 23:45. По данным табло аэропорта Антальи, детей доставит борт Pegasus Airlines PC1594.

Ранее группу из 50 российских детей, отправившихся в тур по Турции, выселили из отеля в Кемере. Они провели в автобусе около суток. Родители пострадавших обвинили организатора путешествия в неуплате гостиницы. Однако тот заявил, что причиной такой ситуации якобы стал дым из-за лесных пожаров.