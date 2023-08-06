06 августа 2023, 20:07
Пострадавшие от действий туркомпании 10 российских детей вылетели из Антальи в Москву
ТАСС: группа пострадавших от действий туркомпании детей вылетела в Москву из Турции
Пострадавшие от недобросовестных действий компании «Колибри» 10 российских детей вылетели в Москву. Еще двое отправятся в воскресенье в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщили в российском генконсульстве в Анталье.
«Рейс с детьми в Москву вылетел», — указали в диппредставительстве.
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Представитель генконсульства отметил, что группа детей отправилась в Россию в сопровождении вожатых.
О планируемом вылете 12 несовершеннолетних граждан РФ сообщило российское посольство в Анкаре.
На портале flightstats.com указали, что рейс «Аэрофлота» SU2147 отправился из Антальи в Шереметьево в 18:17 по московскому времени. Второй вылетит в 23:45. По данным табло аэропорта Антальи, детей доставит борт Pegasus Airlines PC1594.
Ранее группу из 50 российских детей, отправившихся в тур по Турции, выселили из отеля в Кемере. Они провели в автобусе около суток. Родители пострадавших обвинили организатора путешествия в неуплате гостиницы. Однако тот заявил, что причиной такой ситуации якобы стал дым из-за лесных пожаров.
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