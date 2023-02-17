17 февраля 2023, 13:33
Пострадавшему при крушении вертолета на Сахалине проведут операцию
Врач сообщил о подготовке к операции пострадавшего при крушении вертолета на Сахалине
Пострадавшего при крушении вертолета Robinson на Сахалине готовят к операции. Ее проведут уже сегодня, сообщил сотрудник больницы в комментарии «360».
Мужчина поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести. При первичном осмотре специалисты не исключили травму шеи, грудной клетки и конечностей.
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«Человек с материка, турист, житель Хабаровского края. Он в сознании, адекватен. Он все видит», — добавил врач, комментируя сообщения о том, что у мужчины якобы пропало зрение.
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По словам специалиста, к ним в больницу доставили только одного человека. Но медики ожидают прибытия других людей, получивших травмы.
«Нам доложили, что там больше пострадавших, но к нам доставлен пока один, ожидаем остальных», — пояснил он.
Врач добавил, что пока не будет делать прогнозы. После подробного осмотра мужчине поставят диагноз и тогда будут принимать решение о дальнейших действиях.
Позже по итогам обследования медик заявил, что у пострадавшего выявили травму шеи. Других подробностей он не привел.
«Готовится к операции. Травма совместима с жизнью, жить будет», — заключил он.
Вертолет Robinson пропал с радаров утром 17 февраля в районе горы Красной. В МЧС сообщили, что воздушное судно совершило жесткую посадку. На его поиски направили 18 человек.
Жертвами крушения стали пилот и пассажирка. Супруг погибшей женщины выжил. По факту случившегося возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
По одной из предварительных версий, причиной ЧП могла стать ошибка пилотирования.
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