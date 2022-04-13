Пострадавшему из-за коммунальной аварии в Ростове-на-Дону ребенку потребовалась операция

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что одному из детей, который получил ожоги из-за прорыва теплотрассы на улице Малиновского, необходима операция. Новость соответствующего содержания появилась в личном Telegram-канале Логвиненко.

Как пишет rostovgazeta.ru, по состоянию на среду, 13 апреля, из больницы выписали последнего совершеннолетнего, получившего ожоги из-за коммунальной аварии на Малиновского. Об этом отчитался глава городской администрации.

В конце марта на Малиновского, 18 случилась серьезная коммунальная авария — из-за сильного прорыва теплотрассы на улице начал бить фонтан кипятка. В результате в больницу с ожогами попали 13 человек, находившиеся рядом с местом прорыва в тот злополучный день. Среди пострадавших были и дети.