Эксклюзив 25 августа 2023, 18:43 Несколько переломов. Пострадавшей в массовом ДТП в Калуге сделали операцию «360»: муж пострадавшей в ДТП в Калуге сообщил, что жену переведут из реанимации Пресс-служба МЧС

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Водитель в состоянии наркотического опьянения снес толпу на остановке в центре Калуги днем 24 августа. Среди 11 пострадавших были дочь и жена местного жителя Владимира, с которым пообщался «360». Он рассказал, что после аварии обе попали в больницу.

Супруга Владимира оказалась в реанимации, у нее было несколько переломов, в том числе стопы.

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«В реанимации, операцию сделали. Пока в сознании. <…> Должны перевести в палату», — поделился он.

Женщина и девочка находятся в Калуге. Мужчина надеется на скорейшее выздоровление жены и дочери.

Ранее стало известно, что четверых пострадавших при ДТП эвакуируют в Москву с помощью санитарной авиации. За раненым ребенком уже направили бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф.

Виновника аварии арестовали на два месяца. Как оказалось, автомобилист был злостным нарушителем ПДД и получил свыше 20 штрафов. В 2007 и 2014 годах его ловили за вождение в нетрезвом виде.