Происшествия 20 ноября 2023, 09:48 Пострадавшей от рухнувшего баннера женщине в Новокузнецке сделают операцию Глава Новокузнецка Кузнецов: травмированная у «Сити Молла» женщина в реанимации РИА «Новости»

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Шестеро пострадавших от сильного ветра в Новокузнецке находятся в больнице. Особенно сильно пострадала женщина, на которую упал рекламный щит. Ее прооперируют, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов.

«По пострадавшим ситуация под особым контролем: в реанимации женщина, которая пострадала у „Сити Молла“, сегодня будет операция. Еще у пятерых пострадавших стабильное состояние», — сообщил он.

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В течение полутора часов, по информации Сергея Кузнецова, дул ветер скоростью до 37 метров в секунду. Он заявил, что непогода принесла «страшные разрушения». Подачу электричества по высоковольтным линиям восстановили, без света остались жители Дальнего Куйбышева и части Орджоникидзевского района. Глава города заявил, что аварийные службы занялись запуском Зыряновской, Абашевской районных котельных, котлов в Притомском и Абагуре. Заводской и Новоильинский районы частично отключили от водоснабжения.

Рекламный баннер рухнул возле ТЦ «Сити Молл». Пострадавшей 59 лет, она получила компрессионные травмы.