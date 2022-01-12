Пострадавшего во время пожара на Костромском проспекте в Петербурге госпитализировали

Пожар произошел в доме № 57 на Костромском проспекте в Выборгском районе Санкт-Петербурга сегодня, 12 декабря. В результате один человек пострадал. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Огонь охватил 25 квадратных метров однокомнатной квартиры. Локализовать пламя удалось в 13:44. В тушении пожара принимали участие 20 спасателей и четыре единицы спецтехники. Во время пожара один человек пострадал. Его госпитализировали. На данный момент следователи выясняют причины возгорания.