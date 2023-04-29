Происшествия 29 апреля 2023, 10:07 Пострадавшего в смертельном ДТП с грузовиком в Подмосковье доставили в больницу МВД: один человек пострадал и 4 погибли в массовом ДТП с фурой в Наро-Фоминске Прокуратура Московской области

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Полицейские Подмосковья установят обстоятельства аварии в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

По предварительной информации, <…> на 73-м километре автодороги Москва — Калуга — Брянск <…> произошло попутное столкновение семи транспортных средств», — уточнили в ведомстве.

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Двое детей и двое взрослых погибли на месте происшествия. Одного пострадавшего доставили в больницу. Авария произошла в ночь на субботу, в 01:25.

Сотрудники ГИБДД выяснят причины происшествия. Движение машин в районе ДТП частично ограничили, водителей попросили выбирать пути объезда.

КамАЗ въехал в автомобили, которые стояли на светофоре на Киевском шоссе. Наро-Фоминская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельства аварии. На месте происшествия побывал заместитель городского прокурора Григорий Кучеров.