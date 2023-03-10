Происшествия 10 марта 2023, 12:55 Пострадавшего в ДТП водителя грузовика спасли во Владимирской области

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Сотрудникам МЧС удалось спасти мужчину, попавшего в аварию на федеральной трассе М-7 в Гороховецком районе Владимирской области. Об этом сообщили «Владимирские ведомости».

Грузовой автомобиль, за рулем которого находился пострадавший, перевернулся. Прибывшие на место происшествия спасатели успешно деблокировали водителя.

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По данным Nation News, в устранении последствий ДТП принимали участие девять человек.

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