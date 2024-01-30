Происшествия 30 января 2024, 23:05 Пострадавшего в ДТП на Урале юного хоккеиста ввели в кому Е1.ru: врачи ввели в кому хоккеиста, которому разорвало руку в ДТП на Урале РИА «Новости»

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Юного хоккеиста, который получил разрыв руки в смертельном ДТП под Новоуральском, ввели в искусственную кому. Мать 15-летнего мальчика рассказала, что он потерял много крови, сообщил портал E1.ru.

По словам женщины, у сына очень сильная травма руки, разорвало сухожилия и артерии. Также он ударился лицом и ему выбило зуб. Врачи сделали ребенку операцию, они смогли стабилизировать его состояние. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

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В региональном Минздраве уточнили, что состояние подростка оценивается как средней степени тяжести. Мать еще одного потерпевшего спортсмена рассказала, что ее сына госпитализировали в Екатеринбурге.

Автобус Yutong вез детскую хоккейную команду с соревнований. В районе Верх-Нейвинского он выехал на встречную полосу из-за лопнувшего колеса и столкнулся с машиной Citroen. Жертвами аварии стали четыре человека, медицинская помощь понадобилась шестерым детям.