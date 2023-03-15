Происшествия 15 марта 2023, 07:46 Пострадавшего при взрыве в Чите мальчика вылечат в Москве Минздрав Забайкалья: пострадавшего при взрыве в Чите мальчика перевезут в Москву РИА «Новости»

Читать 360tv в

Семилетнего мальчика, который пострадал от последствий взрыва газа в Чите, переведут на лечение в одну из московских больниц. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, рассказали ТАСС в Минздраве Забайкальского края.

«Состояние ребенка стабильно тяжелое. Принято решение о транспортировке пациента для продолжения лечения в Москву», — сказал представитель министерства.

Реклама

В больнице остались еще двое взрослых. Их состояние врачи назвали удовлетворительным, но пока не выписали.

Реклама

Отец мальчика подтвердил телеканалу «Забайкалье», что началась подготовка к транспортировке. Лечением мальчика займутся специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Взрыв газа в пригородном поселке Антипиха в Чите случился утром 9 марта. Часть конструкций верхних этажей пятиэтажки обрушилась, в соседнем здании разбились окна. Минздрав объявил об 11 пострадавших, трех из которых госпитализировали в тяжелом состоянии. Правительство края выплатит жильцам более 6,4 миллиона рублей.