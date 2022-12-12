12 декабря 2022, 11:39
Пострадавшего при пожаре в ТЦ Балашихи госпитализировали
МЧС сообщило, что пострадавшего при пожаре охранника «Стройпарка» госпитализировали
При пожаре в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе пострадал охранник. Его в экстренном порядке госпитализировали. Сейчас медики оказывают ему первую помощь, сообщил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
«Охранника госпитализировали», — заявил он.
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Пожар в торговом центре начался рано утром. Вскоре после этого в здании обрушилась крыша. Согласно последней информации, огонь в горящем «Стройпарке» в Балашихе распространился на площадь до 10 тысяч квадратных метров. В тушении возгорания принимает участие вертолет.
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Ранее в МЧС назвали предварительную причину пожара. Строительные материалы на открытой площадке могли загореться из-за короткого замыкания.
Пожар в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе
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