Происшествия 01 июня 2023, 11:07 Пострадавшего при обрушении трибун в Ростове-на-Дону ребенка направят в Москву для лечения Одного ребенка, пострадавшего при обрушении трибун в Ростове, направят на лечение в Москву Пресс-служба МЧС

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Одного из детей, пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону 30 мая, эвакуируют для дальнейшего лечения в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные министерства информационной политики и массовых коммуникаций региона.

«Сегодня утром один ребенок направлен <…> в федеральный центр», — указано в сообщении.

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Известно, что пострадавший находился в реанимации.

Трибуны на Гребном канале обрушились из-за сильного ветра прямо во время детско-юношеского футбольного матча. Одна женщина погибла, пострадали 36 человек, среди которых и дети, и взрослые.

Накануне одна из раненых рассказала «360», как несмотря на травмы бросилась доставать из-под обломков своего сына, а затем помогала вытащить других. Ее ребенок попал в реанимацию с большим количеством травм, сейчас его уже перевели в нейрохирургическое отделение. Мать также находится в больнице с сотрясением мозга и многочисленными ушибами.