01 июня 2023, 11:07
Пострадавшего при обрушении трибун в Ростове-на-Дону ребенка направят в Москву для лечения
Одного ребенка, пострадавшего при обрушении трибун в Ростове, направят на лечение в Москву
Одного из детей, пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону 30 мая, эвакуируют для дальнейшего лечения в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные министерства информационной политики и массовых коммуникаций региона.
«Сегодня утром один ребенок направлен <…> в федеральный центр», — указано в сообщении.
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Известно, что пострадавший находился в реанимации.
Трибуны на Гребном канале обрушились из-за сильного ветра прямо во время детско-юношеского футбольного матча. Одна женщина погибла, пострадали 36 человек, среди которых и дети, и взрослые.
Накануне одна из раненых рассказала «360», как несмотря на травмы бросилась доставать из-под обломков своего сына, а затем помогала вытащить других. Ее ребенок попал в реанимацию с большим количеством травм, сейчас его уже перевели в нейрохирургическое отделение. Мать также находится в больнице с сотрясением мозга и многочисленными ушибами.
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