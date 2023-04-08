Происшествия 08 апреля 2023, 20:51 Пострадавшего от взрыва снаряда времен ВОВ белгородского подростка отправят на лечение в Москву Глава Белгородской области Гладков: пострадавшего от взрыва подростка отправят в Москву РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о состоянии подростка, который вечером 8 апреля пострадал от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Сейчас 17-летнему молодому оказывают помощь хирурги в детской областной больнице, но вскоре его направят в Москву.

«У него множественные осколочные ранения нижних конечностей и левой кисти. В настоящее время проводится первичная хирургическая обработка ран. Принято решение о транспортировке в Москву для дальнейшего лечения», — отметил Гладков.

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Двое подростков нашли старый снаряд, когда убирались на огороде. Они решили распилить его, из-за этого произошел взрыв. Один из них пострадал меньше — у него легкая контузия.

В конце марта в Москве в подъездах нескольких жилых домов были обнаружены боеприпасы времен ВОВ — на Можайском шоссе и на Митинской улице. Как они оказались на лестничных площадках — неизвестно.