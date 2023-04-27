Происшествия 27 апреля 2023, 14:53 Пострадавшая в массовом ДТП в Нижнем Новгороде школьница получила 200 тысяч рублей в качестве компенсации

Читать 360tv в

В Нижнем Новгороде суд взыскал с виновника ДТП, которое произошло еще в 2019 году, в пользу потерпевшей школьницы 200 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Авария случилась по вине пьяного сына генерала-майора МВД в отставке на улице Горького. Мужчина выехал на встречную полосу движения, где врезался в автомобиль Audi. В результате аварии пострадали девять школьников и двое взрослых.

Реклама

Виновник ДТП получил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.