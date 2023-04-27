27 апреля 2023, 14:53
Пострадавшая в массовом ДТП в Нижнем Новгороде школьница получила 200 тысяч рублей в качестве компенсации
В Нижнем Новгороде суд взыскал с виновника ДТП, которое произошло еще в 2019 году, в пользу потерпевшей школьницы 200 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Авария случилась по вине пьяного сына генерала-майора МВД в отставке на улице Горького. Мужчина выехал на встречную полосу движения, где врезался в автомобиль Audi. В результате аварии пострадали девять школьников и двое взрослых.
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Виновник ДТП получил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.
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