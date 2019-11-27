Пострадавшая в Доминикане россиянка рассказала подробности аварии

«Те люди, которые были по левую сторону от водителя, получили сильные травм, счесали спины, руки, кто-то даже лишился руки. Все, кто были по правую сторону от водителя, они падали на тех, кто был слева», — описала подробности происшествия Агбальянц.

Также собеседница телеканала добавила, что после того, как автобус завалился на левый бок, он еще какое-то время продолжал двигаться. Когда он остановился, по словам пассажирки, никто не понял, что произошло.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане по пути в аэропорт 27 ноября. Он столкнулся с грузовиком и перевернулся. Всего в автобусе на момент аварии находились 39 граждан России.

Жертв нет, однако тяжелые травмы, по предварительным данным, получили 17 человек. Одной пострадавшей женщине пришлось ампутировать руки. По предварительной версии, авария случилась из-за резкого маневра водителя грузовой машины, которая ехала впереди.