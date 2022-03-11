11 марта 2022, 20:59
Пострадавшая в аварии на остановке женщина погибла в Челябинске
Авария, произошедшая в Челябинске, на улице Братьев Кашириных, унесла жизнь одного человека. Стало известно, что в городской больнице скончалась одна из жертв ДТП, произошедшего накануне.
Как сообщает kursdela.biz, вечером 9 марта на остановке общественного транспорта «Поселок Бабушкина» иномарка неожиданно изменила траекторию движения и вылетела на тротуар.
Очевидцы утверждают, что легковой автомобиль Audi совершил столкновение с иномаркой Faw, которую и вынесло на тротуар от удара.
В аварии пострадали две женщины-пешехода. Установлено, что одна из них позднее умерла в больнице.