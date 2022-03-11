Пострадавшая в аварии на остановке женщина погибла в Челябинске

Авария, произошедшая в Челябинске, на улице Братьев Кашириных, унесла жизнь одного человека. Стало известно, что в городской больнице скончалась одна из жертв ДТП, произошедшего накануне.

Как сообщает kursdela.biz, вечером 9 марта на остановке общественного транспорта «Поселок Бабушкина» иномарка неожиданно изменила траекторию движения и вылетела на тротуар.

Очевидцы утверждают, что легковой автомобиль Audi совершил столкновение с иномаркой Faw, которую и вынесло на тротуар от удара.

В аварии пострадали две женщины-пешехода. Установлено, что одна из них позднее умерла в больнице.